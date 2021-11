Unfall bei Dingen : Junger Autofahrer will Reh ausweichen und kracht gegen Baum

Auf der Friedrichshöfer Straße sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der 18-Jährige wollte mit seinem Auto noch ausweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über das Fahrzeug.

