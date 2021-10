Unfall auf der A23 bei Bokhorst : Renault rast in Abschleppfahrzeug – Fahrer leicht verletzt

Die Ursache des Unfall ist noch ungeklärt. Autobahn musste für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Bokhorst | Auf der A23 kam es Montagvormittag (25. Oktober) in Höhe Bokhorst zu einem Auffahrunfall. Um kurz nach 10 Uhr waren ein Abschlepp- und ein Pannenfahrzeug in Richtung Heide unterwegs, als der Fahrer eines Renault aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Abfahrten Schenefeld und Hanerau-Hademarschen in das Heck des hinteren Fahrzeugs prallte. Unfall...

