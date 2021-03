Unfall auf B5-Hochbrücke : VW-Transporter rammt Baustellenanhänger

Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Brunsbüttel | Auf der Hochbrücke in Brunsbüttel kam es am Donnerstag (18. März) im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Gegen 7.30 Uhr war ein 21-Jähriger aus Wilster mit seinem 22-jährigen Beifahrer aus Brunsbüttel auf der Hochbrücke in Richtung Itzehoe unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der Fahrer da...

