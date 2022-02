Nach Unfall ins Krankenhaus : BMW-Fahrer übersieht Krad: 61-Jähriger wird in Kremperheide schwer verletzt

Ein 77-jähriger BMW-Fahrer aus Itzehoe hatte den 61-jährgen Mann am Mittwochnachmittag auf seinem Gefährt übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.

Kremperheide | Bei einem Unfall am Mittwoch (16. Februar) um 17.15 Uhr an der Einmündung Martin-Luther-Weg/Dorfstraße in Kremperheide wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Aus dem Martin-Luther-Weg kommend, wollte ein 77-jähriger Itzehoer mit seinem BMW nach links auf die Dorfstraße in Richtung Itzehoe einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 61-jährig...

