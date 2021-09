Vandalismus in Itzehoe : Alle vier Reifen an Auto in Carl-Stein-Straße zerstochen

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Itzehoe | Ein Unbekannter hat in der Zeit von Mittwoch (22. September), 22 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, an einem Auto in der Carl-Stein-Straße alle vier Reifen mit einem Messer zerstochen. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 400 Euro. Hinweise unter 04821/6020. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.