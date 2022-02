Täter auf der Flucht : Unbekannter verübt Brandanschlag auf Mehrfamilienhaus in Heide

Eine Brandstiftung, die potenziell hätte tödlich enden können, hat Feuerwehr und Polizei am frühen Sonntagmorgen in Heide beschäftigt.

Heide | Brutale Gewalt mitten in der Nacht in Heide: Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Brandanschlag auf ein Wohngebäude an der Heistedter Straße verübt. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Bewohner unverletzt ins Freie retten. Schreie hatten gegen 3.15 Uhr die Mieter eines Mehrfamilienhauses und Nachbarn nahe der Kneipenmeile Schuhmachero...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.