Tür aufgehebelt : Unbekannter bricht in Schule in Hennstedt ein

Unter anderem wurden ein Laptop, eine Festplatte und eine Geldkassette gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hennstedt | In der Nacht zu Mittwoch (18. August) ist es in Hennstedt zu einem Einbruch in die Schule mit dem angrenzenden Kindergarten gekommen. Der Täter entwendete unter anderem Elektronikartikel, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Von Dienstag auf Mittwoch suchte ein Unbekannter das Schul- und Kindergartengebäude in der Schulstraße auf. Durch das Aufhebeln...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.