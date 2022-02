Zeugen gesucht : Unbekannter bricht in Brokstedt Transporter auf und stiehlt Trocknungsgeräte

Den Wert der Beute kann die Polizei noch nicht benennen. Jetzt sucht sie Zeugen.

Brokstedt | Bei einem Einbruch in ein Fahrzeug in Brokstedt hat ein Unbekannter unter anderem Trocknungsgeräte samt Zubehör erbeutet. Der Täter hatte zwischen Dienstag (8. Februar, 17 Uhr) und Mittwochmorgen einen geparkten Opel-Transporter in der Straße Osterfeld aufgebrochen. „Aus dem Inneren stahl er mehrere Trocknungsgeräte sowie einen Koffer mit Messinstrume...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.