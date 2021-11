Brokstedt: Randalierer unterwegs : Unbekannte zerstechen Autoreifen

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf deutlich mehr als 1000 Euro geschätzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Brokstedt | In der Nacht zu Sonntag (31. Oktober) sind Randalierer durch Brokstedt gezogen und haben sich an Autoreifen zu schaffen gemacht. Eine Frau hatte Sonntagvormittag bei der Polizei angezeigt, dass an ihrem Seat drei Reifen zerstört worden waren. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass Reifen an insgesamt fünf geparkten Autos in den Straßen Dör...

