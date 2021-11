Zeugen gesucht : Unbekannte zerkratzen Mercedes in der Schlachterstraße in Glückstadt

Die Tat hat sich vermutlich in der Nacht zu Sonnabend ereignet.

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Sonnabend (6. November) in der Schlachterstraße in Glückstadt begangen haben. Dort wurde nach Mitteilung der Beamten bei einem geparkten schwarzen Mercedes der Lack von der Fahrertür bis zum Tankdeckel zerkratzt. Der hierdurch angerichtete Schaden beläuft sich a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.