Polizei sucht Zeugen : Unbekannte versuchen, Zigarettenautomat in Münsterdorf zu knacken

Zunächst meldete ein Zeuge in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch in den Lebensmittelmarkt in der Kirchenstraße. Doch Unbekannte machten sich am Zigarettenautomaten daneben zu schaffen.

Avatar_shz von sh:z

08. Juli 2021, 16:09 Uhr

Münsterdorf | In der Nacht zu Donnerstag (8. Juli) haben Unbekannte in Münsterdorf versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 2.40 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei einen gerade ablaufenden Einbruch in den Lebensmittelmarkt in der Kirchenstraße. Die alarmierte Streife stellte jedoch vor Ort fest, dass nicht der Markt, sondern ein daneben stehender Zigarettenautomat ins Visier der Täter geraten war. Die Unbekannten hatten versucht, diesen zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Anschließend flüchteten sie.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.