Einbruch in Kellinghusen : Unbekannte steigen in Grundschule ein

Kellinghusen | Am Wochenende sind Unbekannte in Kellinghusen in ein Schulgebäude eingebrochen. Zwischen Sonnabend (19. März, 20 Uhr) und Montagmorgen hatten die Täter eine Tür der Grundschule in der Schulstraße aufgebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und öffneten dabei Schubladen. „Ob sie aus diesen etwas stahlen, bleibt zu klären“, sagt Merle Neufeld, Sprecher...

