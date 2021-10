Diebstahl in Hohenlockstedt : Unbekannte stehlen abgeschlossenes E-Bike

Das Rad war vor einem Fahrradladen an der Birkenallee abgeschlossen.

Hohenlockstedt | Ein Unbekannter hat am Mittwoch (6. Oktober) in Hohenlockstedt ein E-Bike entwendet, das vor einem Fahrradladen abgestellt war. Der Täter soll nach Polizeiangaben wischen 12.30 und 14 Uhr zugeschlagen haben. Das rote E-Bike Modell Lyon mit Bosch Antrieb war vor dem Geschäft in der Birkenallee abgestellt und abgeschlossen worden. Bisher fehlen Zeuge...

