Diebstahl in Glückstadt : Fahrzeugschein aus geparktem Auto mitgenommen

Glückstadt | Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Straße Bolehörn einen dort geparkten Opel geöffnet und daraus den Fahrzeugschein gestohlen. Das teilte am Mittwoch (13. April) die Polizei mit und sucht jetzt Zeugen. Nach Angaben der Beamten hatten der Fahrzeughalter sein Auto morgens mit vier heruntergelassenen Autoscheiben unverschlossen auf dem Park...

