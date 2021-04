Einbruch in Itzehoe : Unbekannte stehlen Schleifmaschine aus Kellerraum

Offenbar gingen die Täter gezielt zu diesem Raum.

Itzehoe | Die Haustür war offen. Das nutzten Unbekannte in der Zeit von Sonnabend, 3. April, 16 Uhr, bis Ostermontag, 10 Uhr, aus und betraten ein Mehrfamilienhaus am Coriansberg. Sie gingen nach Polizeiangaben gezielt in den Keller und brachen dort einen Raum auf, aus dem sie eine Schleifmaschine der Marke Bosch im Wert von 130 Euro entwendeten. Hinweise un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.