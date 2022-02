Einbruch in Kellinghusen : Unbekannte stehlen teure Makita-Geräte aus Werkstatt

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch liefern können.

Kellinghusen | Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte unbemerkt in eine Werkstatt auf dem Gelände eines Betriebes in Kellinghusen eingestiegen. Die Tat hat sich laut Polizeiangaben zwischen Sonnabend (5. Februar) und Montagmorgen ereignet. Die Einbrecher hatten sich Zutritt zu dem Werkstattgebäude in der Straße Neuer Kamp verschafft. Sie stahlen hochwertige Werkz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.