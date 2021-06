Schilder umgeknickt : Unbekannte randalieren in der Itzehoer Innenstadt

Sie knickten Schilder um und nahmen sich Blumenkübel vor: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (6. Juni) im Bereich des Dönerladens und in der Viktoriastraße randaliert.

Itzehoe | Unbekannte haben in der Innenstadt vor einem Dönerladen und in der Viktoriastraße randaliert: Sie warfen Blumenkübel vor dem Dönerladen um (kein Sachschaden), und in der Viktoriastraße wurde ein Halteverbotsschild zu Fall gebracht und auch eine Straßenlaterne deutlich verbogen. Kein Fahrzeug im Spiel Laut der Polizei müssen sich die Taten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.