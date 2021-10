Diebstahl in Neuenbrook : Metalldiebe klauen Blitzableiter von Kirche

An acht Stellen haben die Diebe das Metall durchtrennt und mitgenommen.

Neuenbrook | Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es bereits in der vergangenen Woche in Neuenbrook zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte haben zwischen 28. September und 3. Oktober bei der Kirche zugeschlagen. Metalldiebe schlagen an acht Stellen zu Die Diebe machten sich an an den Blitzableitern zu schaffen. An acht Stellen durchtrennten die Täter das Met...

