Unfallflucht : Unbekannte fahren in Horst gegen geparkten Wagen und flüchten zu Fuß

Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Bahnhofstraße und es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Horst | In der Bahnhofstraße in Horst hat sich in der Nacht zu Sonntag (10. Oktober) eine folgenschwere Verkehrsunfallflucht ereignet. Wie die Polizei hierzu berichtet, ereignete sich der Unfall um 2.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 16, als der Fahrer oder die Fahrerin eines Peugeot gegen einen dort korrekt am Straßenrand geparkten VW-Golf krachte. Vermutlich...

