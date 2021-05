Illegal abgeladen : Unbekannte entsorgen Motorradreifen in Heiligenstedten

Im Sandweg in Heiligenstedten wurden insgesamt elf Reifen von Müllsündern abgeladen.

Avatar_shz von sh:z

28. Mai 2021, 16:01 Uhr

Heiligenstedten | Am Donnerstag (27. Mai) wurde der Polizei in Itzehoe eine unerlaubte Müllentsorgung auf einem Weg in Heiligenstedten gemeldet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Müllsünder geben können.

Unbekannte hatten in der Wartungszufahrt der Autobahnbrücke der A23 im Sandweg elf Motorradreifen entsorgt.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine.

Zeugen sollten sich daher an das Polizei-Bezirksrevier in Heide unter der Telefonnummer 0481/94330 wenden.