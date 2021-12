Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Unbekannte demolieren mehrere Autos in der Carl-Stein-Straße

Die Täter zerstörten Außenspiegel mehrerer Autos in der Carl-Stein-Straße in Itzehoe. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

06. Dezember 2021, 13:20 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zum Sonnabend (4. Dezember) haben Randalierer in Itzehoe ihr Unwesen getrieben und an mehreren geparkten Autos Schäden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.



Sachschaden im vierstelligen Bereich

Vermutlich im Zeitraum von Mitternacht bis zum Morgen zogen Randalierer durch die Carl-Stein-Straße und traten oder schlugen gegen die Außenspiegel von dort geparkten Fahrzeugen. Insgesamt zerstörten sie acht Spiegel, die Schadenhöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Die Itzehoer Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04821/6020 zu melden.