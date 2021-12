Automatenknacker in Vaale : Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf und räumen ihn aus

Die Täter nahmen alle Zigarettenschachteln und vermutlich eine Box mit Münzgeld mit. Bisher fehlt jede Spur.

Vaale | Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist in der vergangenen Woche ein Zigarettenautomat in Vaale aufgebrochen worden. Die Täter hatten die vordere Tür des Gerätes an dem Gebäude einer Firma im Bollweg aufgehebelt, Anschließend öffneten sie gewaltsam den Sicherungsbügel. Aus dem Inneren entnahmen die Diebe sämtliche Zigarettenschachteln und vermutlich ...

