Diebe in Fitzbek : Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Ob die Täter mit Beute geflohen sind, kann die Polizei nicht mit Gewissheit sagen.

Fitzbek | In der Nacht zu Dienstag (18. Januar) haben Unbekannte in Fitzbek einen Zigarettenautomaten geknackt. Ein Anwohner hatte gegen 2.45 Uhr in der Hauptstraße verdächtige Geräusche gehört. Er vermutete, dass sich an einem Zigarettenautomaten Diebe zu schaffen machen würden. Der Mann informierte die Polizei, die vor Ort feststellte, dass der Automat aufgeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.