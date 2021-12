Polizeieinsatz in Rethwisch : Einbruch in Grundschule –Täter nehmen Tresor mit

Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Rethwisch | Als eine 37-jährige Lehrerin am frühen Mittwochmorgen (22. Dezember) an der Grundschule im Schinkeler Weg eintraf, war die Eingangstür zur Aula offen und nur angelehnt. Der Hausmeister hatte das Schulgebäude am Tag zuvor um 17 Uhr verschlossen verlassen. Unbekannte Täter hatten in der Zwischenzeit den Bewegungsmelder am Eingang abgerissen und sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.