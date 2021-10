Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Nach Rempler in der Lindenstraße: Portemonnaie mit 400 Euro weg

Kaum hatte er Geld am Automaten abgehoben, wurde nach einem Ablenkungsmanöver auch schon seine Geldbörse gestohlen.

Itzehoe | Der Standort war günstig gewählt und dann reichte ein kurzer Rempler. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist einem Mann am Montag kurz nach 15 Uhr das Portemonnaie gestohlen worden. Am Geldautomaten der Volksbank in der Lindenstraße hatte er sich 300 Euro auszahlen lassen. „Im Anschluss steckte er seine Geldbörse in seine Hosentasche und begab sich zu de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.