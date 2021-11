Umweltfrevel in Kellinghusen : Möbel und Elektrogeräte unerlaubt entsorgt

Die Polizei sucht die Täter, die in der Hermannstraße unerlaubt zwei Kühlschränke, einen Rollcontainer und einen Couchtisch entsorgt haben.

Kellinghusen | Ein Unbekannter hat seine ausrangierten Möbel und Elektrogeräte in der Natur entsorgt. Im Zeitraum von Donnerstag (18. November), 9 Uhr, bis Freitag um 9 Uhr, lud der Müllsünder in der Verlängerung der Hermannstraße in Höhe des ehemaligen Truppenübungsgeländes zwei Kühlschränke, einen Rollcontainer und einen Couchtisch ab. „Hinweise auf den Täter g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.