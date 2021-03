Umleitung über Glückstadt : Bahnübergang in Herzhorn für Bauarbeiten gesperrt

In den kommenden Wochen sind die Borsflether Bahnübergänge ebenfalls gesperrt.

Herzhorn | Ende März muss der Bahnübergang am Herzhorner Bahnhof noch einmal für wenige Stunden gesperrt werden. Grund sind Instandsetzungsarbeiten. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 30. März, um 20 Uhr und endet am Mittwoch, 31. März, um 5 Uhr. Der Durchgangsverkehr wird über Glückstadt und die Grillchaussee umgeleitet. Nach Angaben der Baufirma sollen Fußgä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.