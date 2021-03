ADFC-Fahrradklima-Test : Radverkehr: Nur Note 4 für Glückstadt bei der Fahrradfreundlichkeit

Die Teilnehmer der Umfrage kritisieren Breite und Zustand der Radwege. Grüne fordern mehr Engagement der Stadtpolitik.

Glückstadt | Gut fürs Klima, gut für den Geldbeutel und, nicht erst seit Corona, gut für die Gesundheit: Radfahren hat viele Vorteile und liegt im Trend. Doch in Glückstadt mangelt es nach Ansicht vieler Radler an der Infrastruktur. Das geht aus den Ergebnissen des ADFC-Fahrradklima-Tests für die Elbestadt hervor. Demnach gibt es in Schulnoten nur eine 4 für Glück...

