Eöffnung nach der Coronapause : Umbauarbeiten im Heimatmuseum Lägerdorf

Das Lägerdorfer Museumsteam nutzte die Coronapause für Umbauten und Erweiterungen.

Lägerdorf | Es geht wieder los im Heimatmuseum Lägerdorf. Sonnabend, 13. März, öffnet die Einrichtung im Rathaus der Gemeinde ihre Türen. Wie in Museen, so musste auch das Heimatmuseum in Lägerdorf coronabedingt pausieren. Leiter Uwe Erickson und sein Team haben die Zeit genutzt, zahlreiche Veränderungen vorzunehmen. Vier der fünf Ausstellungsräume wurden umge...

