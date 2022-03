Spendenaktion wegen des Krieges : Für die Ukraine: Bei der Feuerwehr Lägerdorf gibt es am Sonntag Erbsensuppe

Musik vom Feuerwehrmusikzug hört man auf dem Hofplatz der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf am Sonntag auch. Jeder ist willkommen, und man darf sich von den 150 Litern Erbsensuppe auch reichlich mit nach Hause nehmen.

Lägerdorf | Sönke Mannke hat am Sonnabend einiges zu tun: Er wird in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf 150 Liter Erbsensuppe kochen, damit diese einen Tag später, am Sonntag, 13. März, auf dem Hofplatz verkauft werden kann. Spontane Hilfe für die Menschen in der Ukraine Spontan kam in der Feuerwehr angesichts des Krieges in der Ukraine ...

