Lebensgefahr : Über rote Ampel gegangen: Schülerinnen werden in Meldorf schwer verletzt

Bei einer der beiden 13-Jährigen besteht Lebensgefahr. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen wurden die Mädchen frontal vom Auto einer Gudendorferin erfasst.

Meldorf | Am Donnerstag (11. November) hat sich in der Heider Straße in Meldorf gegen 9.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei 13-jährige Schülerinnen schwer verletzt wurden. Bei einem Ausflug mit der Klasse überquerten beide wohl die Fahrbahn an der roten Ampel. Lebensgefährlich verletzte 13-Jährige Während auf der rechten Seite der Ve...

