Name für Bücherzelle gesucht : Online-Abstimmung: Buze, Bildungsnische oder Statt-Bücherei?

Mehr als 60 Menschen haben Vorschläge eingereicht. Zehn davon haben es in die Endrunde geschafft.

Itzehoe | „Mit so einer Resonanz hatten wir nicht im Traum gerechnet,“ freut sich Stadtmanagerin Lydia Keune. Die Bücherzelle hatte lange ihren Standort an der Rückseite der Commerzbank zu Himmel + Erde hin. Der Standort war aber problematisch. Im Mai war sie zu einer Frischzellenkur abgeholt worden. Die frisch in knalligem rot lackierte ehemalige Telefonzelle ...

