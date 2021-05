Premiere am Europatag : Über 1300 Musiker spielen bei Jens Illemanns Europaorchester mit

Ob damit ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde, wird bei der Premiere des Videos am 9. Mai um 18 Uhr bekannt gegeben.

Wewelsfleth | Über 1300 Musikerinnen und Musiker aus 43 Staaten weltweit spielen beim europäischen Online-Orchester mit und haben ihre Videobeiträge zu Beethovens „Ode an die Freude“ eingereicht. Das Gesamtwerk wird am 9. Mai zum Europatag um 18 Uhr veröffentlicht. An diesem Tag wird auch bekanntgegeben, ob das Europa-Orchester damit den Weltrekord der Kategorie „g...

