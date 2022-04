Durch Zeugenhinweis aufgeklärt : Spritztour zu Itzehoer Tankstelle mit 1,74 Promille

Die Itzehoer Polizei überführte einen Betrunkenen an dessen Wohnadresse. Er hatte zuvor mit dem Auto an der Tankstelle in der Edendorfer Straße gestoppt.

Itzehoe | Am Donnerstagvormittag (7. April) ist es der Itzehoer Polizei gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufzudecken. Entscheidend für den Fahndungserfolg war ein Zeugenhinweis. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten. Gegen 11 Uhr meldete ein Zeuge ein Fahrzeug, dessen Fahrer alkoholisiert gewesen sein sollte. Demnach habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.