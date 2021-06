Raub in Heide : Trio überfällt 22-Jährigen am Bahnhof

Die Beute fiel allerdings mager aus: Eine Brille und eine Einkaufstasche.

Heide | In der Nacht zu Mittwoch (16. Juni) haben drei Unbekannte einen jungen Mann am Heider Bahnhof überfallen. Der Meldorfer wartete gegen kurz nach 4 Uhr am Bahngleis in der Güterstraße auf einen Zug. Da traten drei Unbekannte an den 22-Jährigen heran und forderten seine Umhängetasche. Als er diese nicht herausgab, trat einer der Fremden auf ihn ein und r...

