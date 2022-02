Itzehoer Kommunalpolitiker : Trauer um früheren Bürgervorsteher Joachim Scheidler

Mehr als 40 Jahre gehörte er der Ratsversammlung an, den größten Teil davon für die SPD.

Itzehoe | Für sein Engagement in der Kommunalpolitik bekam Joachim Scheidler die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille. Das war 1990 nach 20 Jahren in der Ratsversammlung. Mehr als zwei Jahrzehnte sollten noch folgen – jetzt ist der frühere Bürgervorsteher im Alter von 82 Jahren gestorben. Selten gab es Diskussionen, in denen sich Joachim Scheidler nicht meinung...

