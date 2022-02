Nachruf : Trauer um ehemaligen Vorsitzenden des Itzehoer SV 09 Hanne Ulrich

Kurz nach seinem 86. Geburtstag verstorben

Itzehoe | Die Ehemaligen des 2018 aufgelösten Itzehoer SV von 1909 trauern mit der Familie um Hans Hermann "Hanne" Ulrich, der am 13. Januar kurz nach seinem 86. Geburtstag in Itzehoe verstarb. Neue Heimat in Itzehoe Ulrich zählte zu den letzten Zeitzeugen der erfolgreichen und von geflüchteten Spitzenfußballern geprägten Ära des Traditionsvereins nach dem Zweit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.