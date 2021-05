Mit Video aus Peissen : Nach Tod von Husky „Suze“: Halterin Britta Dunker glaubt nicht an einen Unfall

Britta Dunker macht der Tod ihrer einjährigen Husky-Hündin „Suze“ fassungslos.

Peissen | Sie bieten Schlitten- und Wagenfahrten, Husky-Camps für Kinder und eine Hundeschlitten-Fahrschule an – Britta Dunker und ihre Huskys von der Farm „Pfotenreich“ in Peissen haben mit diesen Erlebnissen schon vielen Kindern und Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Doch jetzt erlebt die Familie gerade eine schreckliche Zeit. Ein Unbekannter, so ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.