Feuer in Albersdorf : Transporter steht in Flammen – Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Anwohner entdeckten den Brand am Montagmorgen gegen 0.15 Uhr in der Waldstraße. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.

Albersdorf | Die Freiwillige Feuerwehr Albersdorf wurde am frühen Montagmorgen zu einem Transporterbrand in die Waldstraße alarmiert. Anwohner hatten gegen 0.15 Uhr Flammen aus dem Frontbereich eines leeren Sprinters entdeckt und die Leitstelle alarmiert. Als die Freiwillige Feuerwehr Albersdorf an der Einsatzstelle eintraf, breitete sich der Brand bereits auf ...

