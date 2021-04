Friedrich-Löffler-Institut: : Toter Schwan in Glückstadt starb nicht an Vogelgrippe

Es wird vermutet, dass die Schwanenmutter an Altersschwäche verendet ist.

Glückstadt | Die am vergangenen Montag in Nähe ihres Geleges in Glückstadt-Butendiek verendete Schwanenmutter war nicht an der Vogelgrippe erkrankt. Das bestätigte am Freitag Amtstierärztin Birte Hellerich vom Kreisveterinäramt nach Auswertung eines Abstriches durch das Friedrich-Löffler-Institut. Vermutet wird, dass „Wiebeke“, so wurde das Tier liebevoll in Glück...

