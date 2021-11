Hitzschlag im Auto in Horst : Toter Pitbull „Spike“: Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft

Ein 29-Jähriger aus Horst hatte den Hund (3) am 17. Juni bei 32 Grad in seinem Auto gelassen – der Besitzer erfuhr davon über Facebook. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann mehrere Wochen dauern.

Horst/Itzehoe | Der Vorfall liegt inzwischen etwas mehr als viereinhalb Monate zurück, doch vielen ist er aufgrund seiner Heftigkeit noch ziemlich deutlich in Erinnerung geblieben: Am 17. Juni ließ ein 29-jähriger Horster den drei Jahre alten Pitbull „Spike“ bei einer Außentemperatur von fast 32 Grad in seinem Auto zurück. Das ganze geschah auf dem Parkplatz vor eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.