Weltstar tritt in Itzehoe auf : Tony Christie hat Hit-Single von Peter Wischmann gecovert

In den 70er Jahren ist Peter Wischmann unter dem Pseudonym Peter Stern mit Schlagern aufgetreten. Von einem seiner Lieder hat der berühmte englische Sänger eine Cover-Version aufgenommen.

Itzehoe | Seine Hits wie This Is The Way To Amar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.