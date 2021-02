Marktplatz Hohenlockstedt : Öffentliche Toilette wird barrierefrei ausgebaut

Die Gemeinde will für 40.000 Euro die öffentlichen Toilette am Marktplatz sanieren lassen.

Hohenlockstedt | Die öffentliche Toilette am Marktplatz in Hohenlockstedt ist in die Jahre gekommen. Deshalb soll die Einrichtung saniert und modernisiert werden. Und sie soll barrierefrei ausgebaut werden. Die Gemeindevertretung hat dafür bei ihrer jüngsten Sitzung 40....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.