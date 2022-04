Prozess in Itzehoe : Jetski-Unfall auf der Elbe bei Kollmar: Wer saß bei Todesfahrt am Steuer?

Wegen eines Jetski-Unfalls auf der Elbe zwischen Kollmar und Seestermühe, bei dem eine 33-Jährige starb, muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht Itzehoe verantworten. Er sagte, er könne sich an den Unfall nicht erinnern.

Kollmar/Seestermühe/Itzehoe | Es war ein fröhlicher Sonntag in Kollmar, dessen tragisches Ende nun in einem Prozess am Amtsgericht Itzehoe aufgearbeitet werden muss. Eine 33-jährige Frau kam bei einem Unfall ums Leben. Ob ein Bekannter daran Schuld trägt, muss das Gericht entscheiden. Hintergrund: Zwei Menschen vor Kollmar lebensgefährlich verletzt Sie hatte ihren Sohn mitge...

