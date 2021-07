Tierschutzverein Itzehoe : Mysteriöse Gefahr für Katzen: Legt ein Tierhasser Gift in Hohenfelde?

Neun freilebende Katzen wurden in den vergangenen Wochen in Hohenfelde mit Symptomen einer Vergiftung oder bereits tot aufgefunden. Der Tierschutzverein Itzehoe glaubt nicht an einen Zufall und sucht Zeugen.

Itzehoe/Hohenfelde | Nein, an Zufall glaubt Claudia Danckers nicht mehr. Gleich mehrfach wurden die Itzehoer Tierheimleiterin und ihre Mitstreiter vom Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg in den vergangenen Wochen nach Hohenfelde gerufen. Immer am Wochenende – und immer ging es um Katzen, denen augenscheinlich übel mitgespielt wurde. Einige der Tiere sind tot, and...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.