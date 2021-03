Tierquälerei in Kellinghusen : Reh verfängt sich in Stahlschlinge und muss getötet werden

Die Polizei sucht Unbekannte, die in Kellinghusen Stahlschlingen ausgelegt haben.

05. März 2021, 16:34 Uhr

Kellinghusen | Ein Jäger musste Freitag, 5. März, ein schwer verletztes Reh töten. Das Tier hatte sich in einer Stahlschlinge verfangen, die am Maschendrahtzaun befestigt war. Gegen 8 Uhr hatte eine Spaziergängerin das in der Falle befindliche Reh am Maschendrahtzaun am Lockstedter Weg entdeckt. Ein Jäger musste das Tier von seinem Leid erlösen.

Bei der anschließenden Suche entlang des Zaunes fanden die Polizisten weitere Stahlschlingen. Das ehemalige Kasernengelände wird durch diesen Zaun von dem Freigelände abgetrennt. Die Stahlschlingen wurden sichergestellt. Eine Suche nach weiteren Fallen soll nach Polizeiangaben folgen.

Wer Hinweise auf die Jagdwilderer geben kann, sollte sich bei der Polizei in Kellinghusen telefonisch unter 04822/20980 melden.