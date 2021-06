Bahnunglück in Kremperheide : Tierpsychologin: „Das Pferd hat keinen anderen Ausweg gesehen“

Wie eingefroren: Die Hamburger Tierpsychologin Beatrice Gröfke erklärt, dass das vom Zug erfasste Pferd in einer extremen Stresssituation nicht wusste, welcher Weg sicher ist – und deshalb den „Freeze“-Modus wählte.

Kremperheide/Hamburg | Kaum ein Reiter oder Pferdebesitzer im Kreis Steinburg hat nichts davon mitbekommen, von dem tragischen Unglück am Bahnübergang in Kremperheide. Am Dienstag, 8. Juni, wurde dort ein Pferd während eines Ausritts von einem Zug erfasst, weil es partout nicht weitergehen wollte, als die Schranken sich senkten. Die Reiterin (41) konnte sich in Sicherheit b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.