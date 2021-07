Tierrettung in Itzehoe : Nach Rettung durch Feuerwehr: Kleine Katze erholt sich im Tierheim

Die etwa neun Wochen alte Katze wird im Tierheim versorgt und an den Menschen gewöhnt, bevor sie an einen Halter vermittelt werden soll.

Itzehoe | Glück im Unglück hatte die junge Katze, die am Sonntag (25. Juli) von der Feuerwehr aus misslicher Lage befreit wurde. Das Tier steckte mit dem Kopf in einer Gitterbox auf einem Firmengelände an der Lindenstraße in Itzehoe fest. Sie musste mit dem Bolzenschneider freigeschnitten werden. Das hat das Kätzchen offenbar ohne bleibende Schäden überstanden....

