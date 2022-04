Wahlkampf im Kulturhof : SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller besucht Itzehoe

Vor 40 Teilnehmern stellt der Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Sozialdemokraten in Itzehoe sein Wahlprogramm vor und spricht mit den örtlichen Landtagskandidatinnen seiner Partei über Stadt und Region.

Itzehoe | Am 8. Mai findet die Landtagswahl statt. Für die SPD Schleswig-Holstein ist der 8. Mai ein wichtiges Datum, denn am 8. Mai 1988 errang sie im Landtag die absolute Mehrheit unter Björn Engholm. Ein wenig scheint es, als suche sie im Itzehoer Kulturhof am Mittwochabend (12. April) mit ihrem jetzigen Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller den Anschluss an...

