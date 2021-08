Theater Itzehoe : Der neue Direktor Jörg Gade stellt sein Programm vor

Die Besucher der neuen Spielzeit dürfen sich auf zwei Premieren und gute Bekannte und Vielfalt freuen. Aber Plätze sind im Theater Itzehoe wegen der Corona-Auflagen knapp.

Itzehoe | Der neue Chef ist da. Offiziell übernimmt Jörg Gade die Nachfolge von Ulrike Schanko als Theaterdirektor zwar erst am 1. September, aber jetzt stellte er schon mal das Programm der neuen Spielzeit vor. Das Theater Itzehoe ist für den neuen Direktor gleich zweierlei: „Institut für Lebensmut“ und „Fitnesstudio für die Sinne“. So will er sein Programm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.